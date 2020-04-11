新冠肺炎疫情全球擴散，相關假消息層出不窮，台南市迄今受理30件，移送26件，其中以中西區5件6人最多，包括有婦人善意提醒，錄音轉傳line群組，也觸法遭依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送台南地檢署。

一名家庭主婦日前聽聞有自英國回台的居家檢疫對象到某家銀行洽公，銀行行長廣播提醒，該對象最後被一群警察抓走。她感覺煞有其事，自己錄音敘述1分鐘，將錄音檔上傳line內的婆婆媽媽群組，被不斷轉傳。

中西區警方接獲報案，第一時間判斷是假消息，首先是銀行只有經理，沒有行長，其次警方最近並無到銀行抓人的紀錄，根據線索將人逮回，該女才說是「聽聞」，未經證實，基於善意提醒，才會錄音上傳群組。

警方表示，近日民眾對於疫情未經證實就散播的假消息眾多，包括「剛剛聽宣布第？號新冠確診病例，他的生活圈就是…前幾天還有跟朋友聚餐…」，或在臉書社團內投稿留言「有位小姐突然發燒…結果跑去上班怎麼辦！大家都好怕！2週的潛伏期，且是密閉空間，大家看著辦！」都被認定是假消息而觸法。

警方提醒，新冠肺炎疫情嚴峻期間，未經證實的資訊不要轉傳，最高可科以300萬元罰金，台南市警方偵辦假消息案件30件，已移送26件，其中中西區6件、安南區4件，多數集中在市區。民眾可運用line搜尋官方帳號「疾管家」，或撥打防疫專線1922洽詢，以獲得防疫正確即時訊息。

(中時 )