交通部規定，配合防疫民眾4月1日起搭乘高鐵必須配戴口罩。（陳祐誠攝）

交通部規定4月起搭乘台鐵、高鐵必須戴口罩，違規可罰3000元至1萬5000元，有郵局基層員工不滿，認為郵局人來人往也應該比照辦理，交通部日前表示，郵局也屬於交通部轄下的「重要營業處所」，不會讓郵局成為防疫漏洞。交通部今證實，郵局也將比照雙鐵，不戴口罩不得進入，屢勸不聽可以開罰。

交通部指出，中央流行疫情指揮中心同意將郵局比照大眾運輸工具，進入時須配戴口罩，否則可依《傳染病防治法》開罰，該措施預計下周公告後實施。

(中時 )