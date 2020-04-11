下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 12:462020/04/11 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郵局將比照大眾運輸工具，進入時須配戴口罩，否則可依《傳染病防治法》開罰。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部規定，配合防疫民眾4月1日起搭乘高鐵必須配戴口罩。（陳祐誠攝） 交通部規定4月起搭乘台鐵、高鐵必須戴口罩，違規可罰3000元至1萬5000元，有郵局基層員工不滿，認為郵局人來人往也應該比照辦理，交通部日前表示，郵局也屬於交通部轄下的「重要營業處所」，不會讓郵局成為防疫漏洞。交通部今證實，郵局也將比照雙鐵，不戴口罩不得進入，屢勸不聽可以開罰。 交通部指出，中央流行疫情指揮中心同意將郵局比照大眾運輸工具，進入時須配戴口罩，否則可依《傳染病防治法》開罰，該措施預計下周公告後實施。 (中時 ) #郵局 #交通部 #口罩 #違規 #運輸工具 也許您會感興趣 推薦閱讀 賣假N95 藥師賺200萬黑心錢 01:312020/04/07 社會新聞 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 01:312020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 他家「囤千片口罩」還做了這事 網：難怪不能自由買 23:022020/04/07 生活 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 全家7-11跟進 四大超商App都可領口罩免印小白單 14:562020/04/08 科技 開放寄口罩也沒用！109國不收台灣包裹 19:182020/04/08 生活 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 生活熱門新聞 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 女公關確診男客挫咧等！ 醫掲親密行為易中鏢原因 - 生活 販售通路進化！北市這家健康服務中心 明起自助買口罩 - 生活 新加坡破口是弱勢外勞 教授：酒店女公關這例最可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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