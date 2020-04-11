新竹縣1名陳姓跑照業者為求建案能快取得使用執照，以便進行違法的後續二次施工，竟以電腦合成方式造假竣工圖，陳男甚至以現金2萬元向承辦公務員行賄，所幸公務員均不為所動，案經廉政署調查移送，檢方依行賄等罪嫌起訴陳男。

據了解，陳男受委託辦理竹北市莊敬北路某建築物使用執照，明知建物竣工時牆面增設多面門窗、在法定空地預留大量鋼筋作為增建，即「二工」違建使用，竟以電腦合成方式變造，將增設門窗、預留鋼筋抹去，再向縣府申請。

陳男還利用搭載建管科林姓承辦人前往工地現場查驗機會，在車內以卷宗夾帶現金方式，將2萬元賄款交給林男，請林男儘速簽發使照，林男發現賄款後，立即向新竹縣政府政風處報備。

檢方認為，陳男把假照片送給主管單位審核，還找機會涉嫌向公務人員行賄，但對方拒絕，訊後將依偽造文書、行賄等罪嫌將陳男起訴。

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(中時電子報)