新北市府今上午召開防疫應變會議，針對中央昨宣布夜市、傳統市場、商圈，不論消費者或攤商皆需全程佩戴口罩，新北市衛生局說明，將比照搭乘大眾運輸辦理，勸導不聽者可依傳染病防治法開罰3000到1萬5000罰鍰，即日起（11日）起公告實施。

經發局長何怡明說明，新北市早在4月8日就已發函公告，要求市場攤商應在營業時佩戴口罩，市場處也定期針對5大夜市加強稽查，昨指揮中心宣佈新制後，已指示各商家、夜市自治會加強宣導。

至於規畫單一出入口部分，何怡明表示，泰山市場已實施單一出入口制，考量部分道路型的營業場域，出入口、動線較複雜，若要規畫單一出入口有實施困難，目前著重在口罩佩戴、取消試吃、安全距離上，並針對重點區域加強人潮疏離，現場人員也會加強巡場。

侯友宜強調，既然中央講了消費者也應佩戴口罩，地方一定貫徹執行，他晚上也會去夜市視察，了解執行狀況，相信會遇到很多困境，像是吃飯時要不要拿下來、人潮怎麼管控、餐廳如何做到1米、甚至1.5米的距離，都要視現場狀況再研議。

侯友宜說，原則上會先規勸，如果規勸不聽，再依傳染病防治法開罰。

(中時 )