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近日，大陸企業高層性侵未成年養女案曝光，鮑男從2016年就開始對當時年僅14歲的李星星（化名）實行虐待與性侵，惡劣的行徑引來各界撻伐痛批，警方也表明正在調查該案，然而鮑男卻矢口否認自己有犯下罪行，其養女李星星也鼓起勇氣發聲，怒嗆：「他不敢承認」。

綜合陸媒報導，該名鮑姓高層為傑瑞集團副總裁，擁有優秀學歷並具有大陸律師資格與美國聯邦最高法院出庭律師資格，是教育部認證的高層次海外留學人才，而在此案爆發之前，他更撰寫過一篇名為《從“嫖宿幼女”看未成年人保護的差距》的文章，呼籲有關部門確實保護未成年人的權益；且根據李星星透露，鮑男在有外人面前都是開朗又得體的形象，但當獨自和李星星相處時，卻又換上了「另外一幅面孔」，另她感到非常畏懼。

不過鮑男在接受採訪時表示，自己從未和李星星以「養父女」的身分相處，全盤否認李星星的指控，直呼自己不會做違法的事，更怒斥她「恩將仇報」。李星星也在昨日的訪問中回應，直言鮑男不敢承認，「如果承認了，父親跟女兒根本不能那樣，他就要坐牢了」、「可以說那個壞蛋，對自己傷害他人的行為，從來沒有愧疚心。他沒有跟我說過一句對不起，他傷害了我，他還要讓我對他說對不起」。

(中時電子報)