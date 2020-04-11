台中市33歲吳男，在戶政單位舉辦的單身聯誼中認識女子小芳（化名），雙方發生關係後小芳懷孕，豈料吳男卻「射後不理」，不僅不願結婚甚至要求小芳墮胎，女方因而怒告吳男強制性交罪，台中地檢署認為，男女交往只要是兩情相悅，縱使吳男不願成婚也沒有性侵害犯意，因此全案不起訴處分。

吳男在戶政事務所舉辦的單身聯誼活動中認識女子小芳，雙方交往時，「妳只要能懷孕，我必迎娶妳，」小芳遂自願與吳男發生性關係總算懷孕，吳男卻「射後不理」，還要求小芳墮胎，小芳墮胎後怒告吳男強制性交罪。

小芳指控說，吳男一直說服她可以安心交往，不料，2個月後她懷孕，吳男卻在同年9月5日說，家人不希望她把兒子生下來，願意負擔墮胎的醫療費、月子中心費用，但她墮胎之後，吳男與家人卻都沒有一句關心的話。

檢察官認為，男女交往只要是兩情相悅，別人無從過問，至於是否結婚，得視雙方的意願，無法勉強，吳男因故拒絕與小芳成婚，但卻難以認定吳男有性侵害的不法犯意，據此給予吳男不起訴處分。

更多 CTWANT 報導

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)