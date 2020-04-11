新冠肺炎疫情嚴峻，全球已有192個確診國家，造成人心惶惶。新北市農業局派員輔導新北市家禽屠宰場、新北市肉品市場及新北果菜市場，落實入場人員戴口罩、量額溫及紀錄等工作，加強自主消毒防疫措施，確實防堵疫病傳播，守護市民健康。

新北市肉品市場秘書曾瑞美表示，最近新冠肺炎疫情嚴峻，連承銷人都需全程戴口罩，而場方也購買了50個頭戴防護用面罩，提供承銷人在拍賣館使用，屠宰線也彼此獨立作業，並禁止人員跨區交叉來往，以減少接觸傳播，確保防疫安全。

疫情期間，肉品市場每日進出車輛都會經過門口消毒池進場，所有人員量額溫、戴口罩，才能入場拍賣交易。曾瑞美說，由於現行毛豬交易量略有下降，除了在民眾接待窗口區安裝軟性透明布簾，也已調節員工配合防疫分時上班，維持辦公座位梅花座間隔。另外，3月1日起也已實施場區轉帳無現金收付交易，減少人員接觸紙鈔，避免病毒殘留傳播給人的機會。

109年3月22日起，因應新冠肺炎，動保處派員輔導新北家禽屠宰場加強進行門禁管制，將場區建立單一通道、設置人員入場前體溫篩檢站，所有人員量額溫、噴酒精消毒，全數配戴口罩及落實行口不跨區移動，載運家禽運輸車輛於卸載作業結束後，全車進行清潔消毒才能離場，確保場區防疫安全。

場區工作的外籍勞工宿舍床位，也拉開間隔1公尺，無法隔開則使用布簾隔離，同時要求宣導員工於宿舍休息時，保持1.5米距離，並定期環境消毒及每日2次量額溫等健康管理，避免人員群聚感染。

三重批發市場原有7個出入口，僅開放3個出入口，另有2個出口只開放離場；板橋原有4個出入口，其中有3個出入口開放進入，另有1個只開放貨車離開，皆進行車輛及人員管制，確保人員防疫安全。

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(中時電子報)