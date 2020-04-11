藍姓人夫2018年間與蘇姓人妻出遊同住，拍攝親密照，還傳「妳簽字，我一定簽字」的訊息，表達想要離婚雙宿雙飛的意願，被蘇夫看見，氣得求償100萬元。一審經桃園地院判賠10萬元，未料藍男還上訴二審，主張自己遭到蘇女下藥迷昏才會共宿，但台灣高等法院認為證據不足駁回並維持原判。

2018年間，擔任電腦繪圖師的藍男到保齡球館打球，結識了在裡面工作的蘇女，未料兩人打球打到床上去，不顧均為已婚身分，飛蛾撲火堅持在一起，同年9月間，兩人一同出遊，投宿在桃園一間旅館，隔月直接住進藍男承租的套房。兩人還互傳簡訊「妳簽字，我一定簽字，我會清楚明白的告訴她，因為我的心已經給了妳」、「只因我選擇了妳」等語。

沒想到兩人的訊息被蘇夫看到，心痛提出民事告訴，桃園地院判賠10萬元，藍男還認為金額太高上訴二審到台灣高等法院，藍男主張出遊當晚是蘇女要求他留在旅館，他吃了蘇女提供的不明藥物後即昏睡，未發生親密關係，至於兩人之間互傳的訊息，則沒有確切具體日期。

但高院認為，藍男與蘇女互動親密，有多張照片可證明，藍男辯稱遭到蘇女偷親的辯詞不可採，而藍男控遭到蘇女下藥，高院則駁斥，既然知道對方已婚，就應拒絕共宿，也不至於任意服用他人提供的藥物，與常情不符，高院認為藍男提不出證據推翻真實性，因此全案駁回。

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(中時電子報)