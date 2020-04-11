國防部今天證實，美軍作戰艦乙艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）稍早顯示，美軍一架EP-3E Aries 電子偵察機由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶，往南海方向巡弋。

中共轟6、空警500、殲11等各型機，昨天上午才於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後即循原航路返回駐地；美軍一架RC-135U電子偵察機在昨近午時隨即現蹤台灣南部海域，今天上午又一架EP-3E Aries 電子偵察機由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶，往南海方向巡弋。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）今天稍早也在臉書公布相關照片，並在圖說指出伯克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）部署於第七艦隊（U.S. 7th Fleet）任務區，以支持印太地區的安全與穩定，間接證實貝瑞號昨天航經台灣海峽。

(中時 )