用於治療子宮纖維瘤的「恩惜膜5毫克錠劑」，在國外出現病人使用後導致肝臟嚴重損傷的案例，歐盟為此二度釋出警訊，提醒廠商進行安全性評估，評估期間須停售。食藥署昨日宣布，將市面上60萬顆藥品下架回收。目前市面上仍有其他替代用藥、替代治療方式，食藥署提醒民眾儘速回診換藥。

「恩惜膜5毫克錠劑」為歐洲進口的產品，是自費處方藥，用於患有中等至嚴重程度子宮纖維瘤症狀的生育年齡成年女性，作為手術前治療之用。在中等至嚴重程度子宮纖維瘤症狀的生育年齡成年女性身上，則作為間歇性治療之用。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，歐盟之前已釋出過一次警訊，要求廠商注意「恩惜膜5毫克錠劑」對肝臟的影響，近期國際上又出現不良反應的案例，因此歐盟二度要求廠商進行安全性評估，評估期間停止銷售。

進口該藥品的公司為友華生技，國內計有7批產品，批號分別是ES139A、ES143A、ES144A、ES145B、ES146A、ES151B、ES152A。根據廠商統計，目前國內計有60萬顆產品，實際回收數仍待進一步評估。

黃琴喨表示，該款藥品雖然沒有同成份替代用藥，但卻有其他替代產品、替代治療方式。目前國內尚未接獲肝臟不良反應的案例，提醒民眾儘速回診，與醫師討論換藥。

(中時 )