新北市議員葉元之也接力此活動，在臉書PO出板橋的美食跟美景，請大家來板橋被「攻擊」一下，藉此行銷板橋。（葉元之提供）

世界衛生組織WHO祕書長譚德塞日前痛斥台灣網友對他人身攻擊，引發全球網友在社群媒體發起「＃ ThisAttackComeFromTaiwan」（來自台灣的攻擊）活動，PO出台灣的美食美景，用反諷方式，表示就是這樣被台灣「攻擊」的。新北市議員葉元之也接力此活動，在臉書PO出板橋的美食跟美景，請大家來板橋被「攻擊」一下，藉此行銷板橋。

葉元之指出，譚德賽在沒有證據的情況下，誣指台灣網友用種族歧視字眼攻擊他， 試圖為自身的無能轉移焦點，但顯然造成反效果，反而讓台灣得到國際社會的支持，贏得國際間的尊重。

葉元之表示，謝謝各國網友對台灣的相挺，他身為新北市議員，也要響應這項活動，po出台灣的美食美景，讓台灣被更多人看見。

葉元之說，時常在自己的社群網路，拍片推廣板橋的特色景點及銅板美食，這次搭上「＃ThisAttackComeFromTaiwan」活動順風車，在臉書 PO出老曹餛飩、板橋放映所、林家花園、農村公園等板橋景點與美食，希望國內外網友有機會來板橋被「攻擊」一下，用行動表達愛板橋更愛台灣的理念。

(中時 )