具半官方色彩的廣東省餐飲服務行業協會日前發表公開信，抨擊港股上市的大陸知名團購平台美團，指其在新冠肺炎疫情期間仍收取高額外賣佣金，已超過餐飲企業承受極限，而且美團依舊堅持「獨家經營」條款，涉嫌違法，做法無異於「殺雞取卵」，要求美團在4月17日前回應事件，否則不排除扶持新平台以對抗美團。

綜合陸港媒體11日報導，廣東省餐飲服務行業協會表示，美團外賣向餐飲企業收取的高額外賣傭金，涉嫌實施壟斷定價，各類收費層出不窮，設定了大量不公平交易規則，尤其新成立餐飲商戶的佣金最高達26％，已超過餐飲業者承受極限。

協會指出，餐飲業是受疫情影響的重點行業，外賣成為餐飲業唯一的營收來源，餐飲經營外賣只為保障就業及民生。然而，美團依舊強勢要求餐飲商家「獨家經營」，否則就將業者自平台下架，做法涉嫌違反大陸「反不正當競爭法」、「反壟斷法」、「電子商務法」等法例。

廣東省餐飲服務行業協會表示，其於3月10日曾向美團發函提出行業相關訴求，但始終未收到正式回覆。協會要求，美團應立即取消獨家合作限制等其他壟斷條款，以便餐飲企業能承接來自更多平台的外賣訂單，促進餐企開源脫困。同時，直接減免整個疫情期間廣東省內所有餐飲商戶外賣服務佣金5％或以上。

(工商 )