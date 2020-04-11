人氣Youtuber梓梓（董梓甯）首度挑大樑主持《17瘋開箱》實境旅遊節目，帶著美女大胃王17主播森森一起出遊，兩人將帶著觀眾一路玩、一路吃，觀眾可透過直播即時互動參與意見，提出希望她們前往開箱地點的資訊，節目中兩人的挑戰任務及PK，也將由觀眾投票預測結果及決定她們的命運。

梓梓和森森都對這次合作主持很期待，對要直播6-8小時馬拉松式直播節目型態都不以為苦，梓梓開心說：「能夠出去玩，絕對是使命必達！而且能夠讓粉絲8小時都看到自己，還能跟他們互動，覺得滿有趣的。」森森身為美食大胃王，曾挑戰吃100盤爭鮮及4公斤咖哩（約6人份），她也很習慣長時間直播，曾邊開播邊跟朋友逛街、吃飯，一播就十幾個小時。

兩人各自許願想開箱的口袋名單，梓梓很想體驗新竹五峰海拔860米高的「飛鳥恰恰」，營地沿溪流而建，提供台灣唯一「一泊五食」，含下午茶、晚餐、宵夜、早餐、中餐pizza DIY的超豪華露營，森森則好奇最近有家橙香森林的橘子園，看很多人去拍照採橘子感覺超可愛的，還有宜蘭的斑比山丘，讓她很想去餵小鹿。

(中時 )