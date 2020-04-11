肆虐全球的新冠病毒起源為何至今仍爭論不休，甚至引起美陸等國之間的政治口水戰，但由於疫情源於大陸武漢，讓外界普遍認為該地為病毒起源。不過據劍橋大學研究團隊指出，新冠病毒在全球至今已有3種病毒株，而這場大流行起源地大陸武漢，在當地流行的新冠病毒實際上已為突變的B型，而與最原始的病毒基因組A型主要出現在美澳，而在新加坡與歐洲流行的則為B衍生的C型。

據英國劍橋大學《新冠病毒：以遺傳網絡分析大流行起源》（COVID-19: genetic network analysis provides ‘snapshot’ of pandemic origins）一文中利用「遺傳網絡」追蹤自去年12月至今年3月全球160基因組後，初步以地圖方式呈現病毒基因演變與擴散方式。

研究分析顯示，與蝙蝠與穿山甲身上的冠狀病毒基因最為接近、最初傳到人類身上的病毒基因組的A型，雖然有出現在武漢，與在大陸主要流行的新冠病毒基因組並非相同。相反的，在大陸流行的反而是由A型演變的B型，並可最早追朔至去年聖誕夜，而B型也曾傳在武漢居住過的美國人身上發現過。

研究指出，起源的A型主要出現在澳洲與美國等地，並造成當地超過40萬起確診病例，其中2/3的美國病例樣本為A型；而從B型演變而來C型，主要在歐洲等地流行，並在法國、西班牙、義大利、瑞典以及英國等地流行，而C型未能在大陸找到樣本，不過曾在新加坡、香港以及南韓出現過。

研究人員指出，在武漢主要流行的B型，同樣在亞洲地區流行，但此一分枝在區域內並未進一步演變，推測武漢封城減緩了加速族群遺傳漂變得「奠基者效應」，或者B型已適應亞洲環境，導致突變速度減緩。

該文第一作者、劍橋大學遺傳學家佛斯特（Peter Forster）表示，這項科技最廣為人所知是藉由DNA來追蹤史前人類的人口遷徙，並表示這應該是首次用來追蹤新冠病毒傳染途徑；他強調，新冠病毒有太多快速突變，導致難以完整追蹤新冠病毒的演化樹，研究人員也使用了數學演算，才將合理的病毒演化樹予以呈現。

文章來源：Study charts the “incipient supernova” of COVID-19 through genetic mutations as it spread from China and Asia to Australia, Europe and North America. Researchers say their methods could be used to help identify undocumented infection sources.
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這項研究8日也刊登於《美國國家科學院院刊》（ＰＮＡＳ）。

(中時電子報)

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