台灣口罩外交，指派華航運送到國外，貨櫃外頭雖有「Taiwan can help」字樣，但華航英文卻是「China Airlnes」，民進黨立委林楚茵在臉書指出，當國際都在強調台灣，卻是由「China」的航空公司協助運送口罩，容易讓外國人產生混淆，現在正是華航更名的時機。民眾黨立委賴香伶表示，華航英文名稱確實會引起誤會，但更名牽涉航權等問題，現階段不宜隨意更名，內部應該先討論更名涉及的問題及英文用詞，待適當時機提出。邱顯智則認為，最好的情況是以台灣命名，讓國際知道華航是台灣的航空公司。

針對華航更名議題，民進黨立委王定宇今在臉書進行調查，問題包括希望華航英文更改的名字以及是否可以接受改成「ChungHwa Airline」，讓國際能清楚辨識與「Air China」完全不同，避免內部紛擾，儘速先達成「外部辨別」。

賴香伶表示，華航英文為「China Air」，在國際容易因為「China」與大陸聯想，很難辨識台灣與大陸差異，若要更名建議選用象徵台灣的用詞，例如福爾摩沙等，增加國際辨識度。

不過，賴香伶認為，現在並非華航更名的時間點，若改名恐涉及國際約定、航權等問題，現實狀況不是隨時可以改變，現階段應該國內先討論更名用詞，確認對外統一的名稱，凝聚最具代表性的共識。

邱顯智說，華航載運口罩飛機抵達法蘭克福時，華航機身清楚看到「China」的字樣，容易造成國際混淆，現在中國文宣都主張台灣送的就是中國送的，既然我們努力在國際增加能見度，現在正是華航更名的時機，以台灣有關的命名，讓國際清楚知道華航是台灣的航空公司，不是大陸的航空公司。

(中時 )