新冠肺炎持續發燒，台北市一家高級酒店女公關確診肺炎。（示意圖，與圖中人地物無關）

台北市知名高級酒店的公關小姐「潔西」日前驚傳新冠肺炎確診，發病期間仍去上班，消息傳出引起台北酒店業恐慌，還讓全國酒店、舞廳一律停止營業，不止如此，政府為防疫出現破口，要求該名確診女公關上班的酒店，要提供「潔西」2、3月班表，以及「框出場、框全場」與「做S」（性交易）的男客名單，讓近一個星期去消費的酒客，如坐針氈，屆時恐引爆男客們的家庭風暴。

該名公關小姐在上周六出現發燒流鼻水症狀就醫後確診，雖然北市衛生局初步掌握接觸者為21人，但實際狀況恐怕不樂觀，因為一般酒店女公關上班過程中，除了同事，一個晚上在同包廂或是坐檯接觸的客人，可能超過人50人以上，而且大部分男客唯恐會引起「家庭革命」，可能會隱瞞行蹤，是否會成為防疫破口引人關注。

目前台北市酒店大致分為「便服酒店」、「禮服酒店」、「制服酒店」3大類，其中「便服酒店」消費最高，若口袋不夠深很難有機會去消費。店內陪酒女郎打扮入時，平均3人入包廂消費，待上3個小時，至少超過6萬元。

至於禮服酒店是便服酒店的「簡易版」，同樣3人去消費，3小時3到4萬元出頭就可打發，因消費中等，所以近10餘年內，台北市禮服酒店如雨後春筍，佔了北市酒店業一半市場。制服酒店則是敢脫敢玩，通常進入包廂後就是脫到底，通常喜歡肉慾刺激的年輕人最愛，平均1人1小時2到3千元到底，但也最引起警方注目，所以固定成為臨檢對象。

(中時電子報)