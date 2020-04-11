迪特爾拉瑟憑藉著在電影《人形蜈蚣》的精湛演出讓人印象深。（摘自IMDb）

2010年上映的重口味恐怖片《人形蜈蚣》，片中飾演變態外科醫生「約瑟夫海特」的德國影帝迪特爾拉瑟（Dieter Laser）今傳離世消息，享壽78歲。外媒11日指出，他的助理於迪特爾的臉書專頁上宣布死訊，寫道迪特於今年 2 月 29 日逝世，詳細死因並未透露。

迪特爾拉瑟在《人形蜈蚣》的精湛演出讓喜愛恐怖片的觀眾印象深，他更憑藉著該片一舉拿下 2009 年的奧斯汀奇幻影展（Fantastic Fest）與 2010 年的 Fright Meter Awards 最佳男主角獎，並參與2015年《人形蜈蚣》系列最終章電影。他生前最後一個演出則是於 2017 年所上映的恐怖電影《November》。

消息一傳，《人形蜈蚣》的荷蘭導演湯姆希克斯（Tom Six）便也透過社群平台推特上哀悼，「對於迪特爾過世這個消息讓我十分震驚，他是一個獨一無二的人，也是一位值得尊敬的演員。我為我們共同所打造的流行文化感到十分驕傲！真希望我們還能一起拍更多電影。安息吧，我的朋友！你永遠都會活在銀光幕前。」

(中時 )