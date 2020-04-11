新冠肺炎疫情持續延燒，為感謝並力挺第一線醫護人員，富邦慈善基金會11日宣布設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案。

富邦慈善基金會表示，全球疫情嚴峻，台灣的防疫成果舉世有目共睹，除了感謝政府積極的防疫佈署，更特別感謝所有醫護人員站在第一線辛苦為全民守住防線。在疫情升溫的此刻，富邦慈善基金會宣布設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，針對全國公、私立醫療機構之醫師及護理師，因執行防疫工作致傷病者，提供關懷慰問金每人新台幣50萬元，並提供雙北市醫療院所共2萬瓶營養保健飲品，為醫護人員加油打氣，也希望藉此拋磚引玉，號召社會各界共同成為防疫第一線醫護人員的堅強後盾！

富邦慈善基金會表示，目前已知有3位護理師符合「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」的補助資格，每位50萬元，合計提供150萬元之關懷慰問金，再加上2萬瓶保健飲品約100萬元，第一階段將共計捐助250萬元，力挺醫護人員。

(工商 )