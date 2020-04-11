曾國城主持的《一字千金 鬥字英雄會》再遇世新學弟上節目挑戰，這次是以寫硬筆字聞名的網紅學弟「小黑大叔」周明興來闖關。周明興深知要跟七個高手過招完全不敢大意，其中一位高手寫出「洲」字， 周明興需在10秒內以「州」部件再加寫出新增的部件成一字，一時間腦筋空白，無法作答，周明興敗得心悅誠服，直說：「那題真的有難！」來賓教授解析可以接壯字未酬的「酬」字，曾國城笑虧學弟：「我最感念的學弟，沒想到先離開的是你！真的壯字未酬啊！」

談起邀字最難忘經驗，周明興吐露在半年前幫粉絲姐妹完成妹妹的遺願，在妹妹的骨灰甕上提上她的名字，曾國城更稱讚周明興是「圓夢巨人」！

寫的一手好字的曾國城說：「見字知人。字寫得漂亮，代表行事端正。」他也要求孩子從小要書寫端正，並親自帶著孩子拜師學書法，像大兒子在國小就寫了一手如字帖般的好字！令他欣慰。

曾奪下「基隆書法之都全國書法比賽」第二名的李佳耘，寫的一手好字更讓小學老師上門求字，為其母校新建校舍提字，頗有殊榮！曾國城笑稱：「這是以前只有蔣夫人才有的待遇！」

(中時 )