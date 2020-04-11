疫情蔓延全球，無論飛行工作、旅遊都只能喊卡！創作歌手黃奕儒近來宅在家創作，熱愛旅遊的他還在官方IG社群發動「在家也能環遊世界」點名挑戰！靈感來自疫情大家無法到各地旅行、甚至許多著名景點已成為重災區，但透過到訪遊玩照片回顧，仍可以回味點滴故事，感同身受那些美好，活動規定大家得釋出「獨家私藏照」；不怕「點名」卻沒人理會？黃奕儒招認：「當然會！所以要先偷偷私訊問對方，結果大家意願很高就決定玩起來了！一篇篇看下來彷彿去了很多地方，也更認識了大家！」

黃奕儒喜歡透過旅行吸收養分，最難忘的是25歲那年到美國壯遊，美國是孕育許多流行音樂的地方，一個人在紐約待了8天，再到西岸拜訪親戚，「那趟旅行意義很重大，是個與音樂高度相關的城市，我獲得很多東西」，直言最喜歡舊金山這個新舊文化並存的城市，隨時隨地都有驚喜，下一個轉角就能遇見新奇事物，非常Chill」！是否遇過旅行災難？他表示出遊時非常小心，曾在巴黎目擊小偷行竊過程，讓他歐洲旅行學會提高警覺，最深刻是自己在洛杉磯不慎落單，結果被當地一群人圍著推銷東西，最後機靈求助才幸運脫逃。

「在家也能環遊世界」活動短時間引起討論，吸引圈內好友ØZI、白安、丁噹、宇宙人、家家、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等超過20位星友響應；鼓鼓發出2015年溫哥華巡演的花絮，在諾大綠地公園跳耀而起，認為那是一趟不會忘記的旅程，更自豪「五年了我好像沒有什麼變」；丁噹是去年到清邁塔佩門照片，人生第一次獨自旅行，形容在那裡會遺忘都市的是是非非、讓內心平靜自在，再配上鄧麗君〈小城故事〉彷彿就到了世外桃源，自爆在城門外被一位老外小哥哥搭訕的豔遇。宇宙人發出2018年歐洲參加唱片展，小玉帶了四格底片機到處拍，這是唯一成功的幾張照片，第一次看到巴黎鐵塔、羅浮宮、踩到地中海的水。

宇宙人分享旅遊私藏照。（固力狗娛樂提供）

黃奕儒分享自己的旅遊私藏照。（固力狗娛樂提供）

(中時 )