為了防疫，雲林縣元長國小以自行車環鄉做為畢業旅行及畢業典禮。（許素惠攝）

雲林縣元長國小自行車環鄉畢業旅行，踏訪鹿北社區內長達2、300公尺的榕樹牆。（許素惠攝）

新冠肺炎疫情延燒，各校都停止大型活動，雲林元長國小為了不讓疫情影響畢業旅行及典禮，別出心裁以自行車環鄉畢旅，全程45公里造訪文人蔡秋桐故居、榕樹牆、崙仔公園等社區人文景點等，更深入認識家鄉，亦宣告圓滿完成國小學業，準備跨上更高學習階段。

56名準畢業生在老師劉耿宏、張自立帶領下踏上旅程，首先抵達崙仔社區公園，和3D彩繪牆有趣互動，也和阿公阿嬤閒話家常。接著轉往鹿北社區親炙長達2、300公尺的榕樹牆生命力，樹樹交疊生長，蔚為奇觀；又踏訪在地文人蔡秋桐故居，拜讀詩集，濡染詩人浪費氣息，並採收牛奶蘋果。學生也走訪元長工業區、秧苗場、貢丸等食品加工廠，了解餵養著鄉民溫飽的產業現況。

學生完成全長45公里騎程回抵學校，歡呼成功達陣，獲得畢業桂冠。李芸夢很高興完成挑戰，覺得是一趟終身難忘的畢業旅行及儀式。李秉程表示，讀萬卷書，不如行萬里路，與其說旅行，其實比較像走讀，學到很多課堂上沒有的知識。

校長王曉萍表示，因為疫情，搭乘大眾運輸工具風險高，遠途的畢旅令人卻步，但為了讓畢業班學生留下美好回憶，所以設計安排了最自然、健康的旅程巡禮家鄉，也當做學生通過階段學習的儀式，恭喜並欣慰56個準畢業生都為小學生涯畫下完美的句點。

雲林縣元長國小自行車環鄉畢業旅行，踏訪在地文人蔡秋桐故居。（許素惠攝）

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