英國首相曾提出「佛系防疫」的概念，希望使60％的人口染疫，藉此達到群體免疫，被各界猛烈抨擊其，不過，德國有個小鎮卻出現14％患者體內有抗體，專家推測，確診者減少、發展出免疫力，也許能讓疫情停下來。

根據《麻省理工科技評論 （MIT Technology Review）》報導，德國小鎮Gangelt在2月曾舉辦嘉年華吸引上千人前往慶祝，以致新冠病毒迅速擴散。專家抽血篩檢500位民眾後，發現當地死亡率為0.37%，有14％的患者體內存在抗體。

病毒學家施特列克（Hendrik Streeck）與其他醫生篩檢約1000多位居民後，發現有2％居民受病毒感染，共有14％的人產生抗體，並推估該市的死亡率是0.37％。而這個數字遠低於約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins）儀表板上的死亡率2%的數據。

研究團隊認為，社區中具備抗體的人，也許能降低人們獲得大劑量病毒的可能，近而降低病毒傳播的速度。研究也提出，更少的人患上嚴重疾病，同時發展出免疫力，最終也許能幫助結束疾病爆發。

(中時電子報)