50歲張姓男子，原本是專門調製安非他命的製毒師，曾在新北金山區山上經營工廠販毒，但去年遭警方查獲，案件審理期間，交保候傳的張嫌為了賺錢，竟然改故擄鴿生意，在東北角山區架設捕鴿網，陸續捕得50餘隻賽鴿，以每隻1至3萬元賣給飼主，日前遭北市刑大警方循線查獲。
偵二隊日前接獲，金山區出現擄鴿集團，在山林間架設網子攔截賽鴿，而過往贖金行情為1隻2000元，對方卻暴漲至1萬元，飼主無力負擔於是向警方報案。
警方調查，張姓主嫌與同夥均為金山區當地人，對山區環境十分熟悉，張數年前更曾在裡面開設安毒工廠，本身還是個製毒師，經循線追查，鎖定張、楊等人涉有重嫌。
警方日前兵分多路，先前往金山區某廢棄工寮內，「救」出被擄的40餘隻賽鴿，另逮捕張在內的5嫌，起獲帳冊及作案手機，初查該集團已賣出50多隻賽鴿，不法所得超過百萬，全案依竊盜、組織犯罪、詐欺等罪送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。