警方查獲遭擄的40多隻賽鴿。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

張嫌半年多來不法獲利超過百萬元。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

不法集團在山林區佈網捕鴿。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

50歲張姓男子，原本是專門調製安非他命的製毒師，曾在新北金山區山上經營工廠販毒，但去年遭警方查獲，案件審理期間，交保候傳的張嫌為了賺錢，竟然改故擄鴿生意，在東北角山區架設捕鴿網，陸續捕得50餘隻賽鴿，以每隻1至3萬元賣給飼主，日前遭北市刑大警方循線查獲。

偵二隊日前接獲，金山區出現擄鴿集團，在山林間架設網子攔截賽鴿，而過往贖金行情為1隻2000元，對方卻暴漲至1萬元，飼主無力負擔於是向警方報案。

警方調查，張姓主嫌與同夥均為金山區當地人，對山區環境十分熟悉，張數年前更曾在裡面開設安毒工廠，本身還是個製毒師，經循線追查，鎖定張、楊等人涉有重嫌。

警方日前兵分多路，先前往金山區某廢棄工寮內，「救」出被擄的40餘隻賽鴿，另逮捕張在內的5嫌，起獲帳冊及作案手機，初查該集團已賣出50多隻賽鴿，不法所得超過百萬，全案依竊盜、組織犯罪、詐欺等罪送辦。

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(中時 )