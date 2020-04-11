台中市高美溼地擁有夕陽美景與溼地生態，被國際網站譽為「一生必遊一次」的景點。（盧金足攝）

台中市高美溼地擁有夕陽美景與溼地生態，被國際網站譽為「一生必遊一次」的景點，在防疫的非常時期，配合中央流行疫情指揮中心 要求各景點的人流管制，台中市農業局11日表示，高美野生動物保護區木棧道，即日起實施900人數人流管制措施。

台中市農業局長蔡精強強調，防疫優先，配合中央流行疫情指揮中心各景點人流管制，農業局高美野生動物保護區木棧道，即日起實施900人數之人流管制措施，避免引發群聚風險，旅遊賞美景時，也能保持安全的社交距離。

台中市海岸資源漁業發展所所長吳建威指出，高美野生動物保護區木棧道木棧道長695公尺，寬3公尺，面積共2200多平方公尺，為拉大距離，本來中央流行疫情指揮中心規定的社交距離是室內1.5公尺，室外1公尺，高美溼地木棧道加嚴到戶外以1.5公尺的社交距離來計算。

高美溼地是國際級觀光景點，也是台中十大熱搜景點之一，海資所統計，清明連假4天假期遊客共1萬8000人，其中以清明連假第2天人潮最多近7000人，以8小時開放時間計算，每小時約800多人行經木棧道。

農業局即日起規定人流限制在900人，達到防疫效果，在木棧道進出口設有人流計數器，由巡守員把關作因應，如果人流超出九百人，即限制再進入，需等人流疏散在900人以下，才能再進到高美溼地。

高美溼地已於2012年6月22日依《野生動物保育法》公告實施分區管制，農業局並於高美解說半島前溼地施設棲地木棧道，讓遊客進入永續利用區進行親水活動，每年皆吸引許多民眾前往體驗生態樂趣。

高美溼地包括溼地生態、鳥類、植物、燈塔、高美社區文史景觀等，很多遊客在高美木棧道欣賞溼地潮間帶豐富自然生態，體驗絕美的夕陽景緻，但近幾月來因疫情關係，遊客人數減少。

(中時 )