台南市永康區一家托嬰中心傳出不當照顧，另有家長指出自己的女兒也曾因這位女托嬰員不當照顧，肩膀瘀傷。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市永康區一家托嬰中心傳出有11月大男嬰遭托育人員不當照顧，頭、腳出現瘀傷，有家長指控該名照顧的女托嬰員是累犯，台南市社會局認有照顧不當，對行為人開罰6萬，卻查無前科通報紀錄。

傳出不當照顧的托嬰中心去年7月剛立案營業，可收40名0至2歲的嬰幼兒，迄今才收10幾位，有5位照顧的托嬰人員，最近因為11月大男嬰的父親出面爆料，才知道有名女托嬰員不當照顧，導致男嬰頭部與腳部都出現瘀傷。

身體受傷的男嬰的母親表示，男嬰半夜會驚醒，出現哭鬧，令家長憂心，希望知道托育人員照顧小孩的真相。

台南市社會局調閱監視器畫面查證，男嬰的腳部與頭部的瘀傷，研判是女托嬰員動作粗魯造成，已對行為人不當照顧開罰6萬元。

卻有其他家長指出，這家托嬰中心前身是一家常鬧出虐童案的幼兒園，自己的女兒之前也遭到該位女托嬰員不當照顧而出現肩膀瘀傷，女托嬰員還因此遭解雇，懷疑她有累犯紀錄，社會局的開罰太輕。

台南市議員林燕祝表示，虐童惡名昭彰的幼兒園換名字後，搖身一變為托嬰中心營業，根本換湯不換藥，要求台南市社會局平時要落實稽查工作，不定時突擊業者。

台南市社會局表示，這家托嬰中心前身是家幼兒園，兼營托嬰中心，該名女托嬰員曾在前幼兒園附設托嬰中心工作，過去爆出虐童事件的是幼兒園，查閱該女托嬰員並無通報前科紀錄。

(中時 )