高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊進行反擊，對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效。對此，資深媒體人尚毅夫表示，就他理解，韓陣營很多人有很多意見，因為這只會升高對立，無助緩和罷韓情緒。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》上表示，韓國瑜向法院聲請停止執行罷免，其實沒有什麼影響，只是影響補選和指定的問題。這時候，主持人謝震武表示，「怎麼大家的前提都是韓國瑜被罷定了」，在場來賓都笑了。

尚毅夫接著回應，他看不懂為什麼會突然用這招，因為高雄市議會延期開議，還可以用防疫來擋。但是聲請停止罷韓這招，據他所知，韓國瑜陣營內部有人有不一樣的聲音，不是都同意走向這步，因為這只會升高對立情緒，即使法院裁處停止，接下來又重新罷免連署，速度會更快而已。而這個動作不會影響罷免的投票行使，只是投票時間早晚的問題。

(中時電子報)