為避免集中用餐，產生群聚感染風險，中央要求夜市商圈用餐位置要採取隔板等防疫作為，台中市府表示，夜市多以小吃類為主，屬外帶型式，向業者宣導設置隔板，如不能設置，會採取限制座位，以保持適當距離，市府員工餐廳帶頭執行設立隔板之外，還加嚴隔開一個座位，拿開一個椅子，座位少一半，員工採分流制度，減少面對面用餐情形。

中央宣布針對夜市與商圈，將要求攤商、消費者戴口罩，夜市商圈自治會組織需依照社交指引，用餐位置要採取隔板等防疫作為。

對此，經發局表示，將配合中央指引規範，宣導夜市商圈自治會配合，由於夜市多以小吃類為主，屬外帶型式，對於夜市少數有設置用餐座位部分，鼓勵民眾儘量外帶，避免採取坐食，同時會向業者宣導設置隔板，如不能設置，會採取限制座位，以保持適當距離。

此外，衛生局也已針對餐飲業者，宣導用餐區設置隔板、採梅花座或間隔坐，宣導民眾保持安全社交距離，降低疫情風險。

市府員工餐廳在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11時至12時為自行取餐外帶時段，12時至13時為內用用餐時段，餐廳在用餐座位設置隔板，採單向並排，擴大座位間距方式辦理。

市府員工餐廳業者表示，防疫是特別時期，員工餐廳每日完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月市府委請專業消毒廠商進行環境大消毒，市府員工說，座位加裝隔板，吃飯確實會比較安心，特別時期，大家共體時艱、互相配合，保護自己、也保護他人。

市府包括台灣大道與陽明大樓都設有員工餐廳，現在除設置獨立用餐區也鼓勵外帶，增加供應個人式套餐、便當等多樣選擇，台灣大道市政大樓文心樓1樓、惠中樓1樓均設有餐車，可提前電話預訂，中午至餐車取餐。

(中時 )