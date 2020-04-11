新冠肺炎全球大流行，日本確診數漸增，桃園市長鄭文燦特別在推特(Twitter)發文稱「桃園與宮崎站在同一陣線」，向友好城市宮崎打氣，宮崎知事河野俊嗣立即以中文轉發回覆，互邀嚐宮崎牛、吃桃園客家美食。

鄭文燦在推特上寫道，希望桃園的好友日本宮崎縣能夠順利度過這次武漢肺炎的難關，並祈願宮崎縣民健康平安，「桃園一直與宮崎同在」，待疫情告一段落後，歡迎宮崎知事河野俊嗣來桃園吃客家美食，也很期待再品嚐宮崎牛。

河野俊嗣立即以中文轉發推文回覆，感謝鄭文燦鼓勵，並大力肯定臺灣及桃園的防疫工作，表示將以此為借鏡，「一起面對困境，一起加油！」也期待疫情平息後，到桃園享受客家美食，並邀請鄭文燦及桃園的朋友到宮崎觀光，品嚐宮崎牛以及打高爾夫球。

日本眾議員武井俊輔也立即轉發推文表示，收到溫暖的祝福，深感謝意，也期盼雙方共度這次難關。

桃園市府祕書處長顏子傑表示，桃園和宮崎在2017年締結友好城市，雙方在觀光、教育及文化上皆有諸多交流。蔡英文總統和日本首相安倍晉三日前也在推特上互相加油打氣，印證了臺日雙邊友好關係，城市間同樣展現惺惺相惜的友好情誼，也期待疫情結束後，雙邊互訪，再創城市交流新頁。

(中時 )