何猷君發文回應。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君喊冤遭受莫須有抹黑。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊四房之子何猷君是人生勝利組，人帥學歷高，去年又娶了超模奚夢瑤，夫妻倆還趕進度生下賭王金孫。最近新冠肺炎盛行，有傳聞指他1月染病吞了退燒藥從上海回香港治病，昨(10日)晚間他發長文駁斥被抹黑，更指傳聞中稱他緊急搭私人飛機返港，他說：「我媽是個極度傳統和保守的女人，從來不買不保值的東西，所以私人飛機、遊艇、勞斯萊斯，她就是沒買過」。

何猷君昨晚開腔，表示聽聞自己得到新冠肺炎的傳聞，第一時間就心想「WTF」，他將機票提供給媒體，希望可以證明傳聞是假的，又說新冠肺炎潛伏期長，如果他真的得了，為何全家老小、司機、員工都沒事，痛斥造謠者拿此嚴重疾病開玩笑，不去關注疫情的真實情況。

有網友稱去年何猷君雙喜臨門卻否認，認為他不可信，何猷君說：「講這句話的你們哪隻眼睛看到我否認我老婆懷孕了？」他說當時傳聞出來時，寶寶三個月都不到，不可能到處亂說，他只有否認跟空姐說過這事的傳聞，因為他真的沒做這件事，希望爆料者把當時空姐的個人資料爆出來對質。

何猷君最後強調，此事影響甚大，「吃退燒藥瞞報是要負多大的法律責任」，委屈被抹黑污衊，而他過去就常親上火線回應傳言，去年他被傳拚生子當爸是為了多拿點遺產，何猷君便親自回應網友：「錢早就分完了，去看看新聞吧sb（傻逼）」，又說：「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的，謝謝」。

(中時電子報)