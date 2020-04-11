新冠疫情升溫，近期居家檢疫隔離傳出不少人在檢疫期間確診，基層村里長擔憂居家檢疫隔離的人所產生廢棄物恐成為防疫破口。立法院法制局研究報告建議，應儘速訂定嚴重傳染性病毒防疫期間強制清除檢疫與隔離者廢棄物規定，同時，環保署應加強宣導，並公告感染性廢棄物處理程序與方式，以便居家檢疫隔離者遵循辦理，避免引起民眾恐慌。

根據統計，截至3月底，居家檢疫人數累計約8萬人，當時仍有4.6萬人仍在檢疫中，居家隔離則有2122人，大多集中在6都，但目前不到2000人申請垃圾清運服務，若以平均每人每天垃圾約1公斤，實際處理居家檢疫及隔離者產生的垃圾不到1 ％。

立法院法制局報告指出，新冠肺炎疫情嚴峻，對於具感染性廢棄物清除方式，卻以消極、未強制性，導致諸多該類廢棄物被當一般垃圾處理，在防疫期間應以料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署的原則來因應為宜。

針對檢疫與隔離者廢棄物清理問題，今年1月31日行政院相關視訊會議中即有人提出，中央未訂定相關的作業規定，雖由甲級廢棄物處理業者前往清除，仍有許多檢疫與隔離者產生的垃圾，可能具有感染風險，若當一般廢棄物丟棄，風險甚高。

立法院法制局建議，比照SARS期間環保署擬定居家隔離住戶垃圾收集清運暨清毒作業程序，盡速擬定嚴重傳染性病毒防疫期間強制清除檢疫與隔離者廢棄物規定，以作為防疫期間清運及處理感染性廢棄物的依循。

該報告指出，環保署目前防疫期間檢疫與隔離者的廢棄物清除，由檢疫與隔離有需要者，通知地方政府環保機關，再由地方環保局通知與環保署簽署具甲級資格廢棄物處理者，前往指定地址清除後一併處理，但實際上僅有少數者通知主管機關處理期廢棄物，建議環保署加強宣導，以維護防疫安全。

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(中時 )