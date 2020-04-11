華航班機尚有238人待採 預計4月中採檢完畢 14:222020/04/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航CI011班機日前累計11人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，機上340人當中，乘客計有327人，空服員則有13人。截至昨日為止，衛生單位已採檢102人，還有238人仍在採檢中，預計將在4月15日左右採檢完畢。 (中時 ) #華航 #採檢 #結果 #指揮中心 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 BAILIDA移動式檢查屏風 醫護好放心 01:302020/04/07 證券．權證 實在太毒 華航3／30紐約回台航班將全機採檢 14:222020/04/07 生活 國際疫情升溫 指揮中心宣布擴大檢驗一日3800件 14:272020/04/07 生活 創下首例 載十人確診者的最毒班機將全數採檢 18:262020/04/07 生活 創新高 連假後採檢量 日衝1835件 04:102020/04/08 生活新聞 案379宅在家偶爾採買 婦找嘸感染源 04:102020/04/09 生活新聞 採檢量達最高峰 醫曝99％的人情況 12:292020/04/09 生活 急診醫憂未來採檢量暴增 盼恆春3醫院成立專門篩檢站 23:002020/04/10 生活 直播》酒店女公關接觸者再添6客人 衛生單位安排採檢中 13:452020/04/11 生活 酒店女公關接觸者再添6客人 安排採檢中 14:192020/04/11 生活 生活熱門新聞 直播》WHO否認台曾提醒人傳人 陳時中落英文公布電郵為證 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 佛系防疫奏效！德國小鎮14％的人口產生抗體 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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