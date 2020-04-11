華航CI011班機日前累計11人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，機上340人當中，乘客計有327人，空服員則有13人。截至昨日為止，衛生單位已採檢102人，還有238人仍在採檢中，預計將在4月15日左右採檢完畢。

(中時 )