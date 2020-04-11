中央流行疫情指揮中心今表示，昨日國內新增1,576例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計45,436例(含40,393例排除)，其中385例確診、6人死亡、99人解除隔離，其餘持續住院隔離中。367名湖北返台民眾，持續在集中檢疫所進行密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,640,016例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國496,535例、西班牙157,022例、義大利147,577例、德國113,525例及法國90,676例為多；病例中101,578例死亡，以義大利18,849例、美國18,586例、西班牙15,843例、法國13,197例及英國8,958例為多。

指揮中心提醒民眾，應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )