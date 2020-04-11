家住苗栗三灣的鄒皓冀獲選2020年家扶全國自強兒童，苗栗家扶中心在11日他的生日當天辦理表揚。他來自無血緣關係的繼親家庭，家中經濟狀況不佳，自小學開始，他貼心照顧癱瘓的繼伯父，保持樂觀積極態度，身為國三生即將面臨會考，他想考進演藝學校，成為優秀的演員鼓勵更多人。
家扶基金會每年在台北辦理「全國自強兒童」大型表揚活動，今年因應防疫決定停辦，委由各地方家扶中心自行辦理，15歲的鄒皓冀獲選全國23名自強兒童，11日在「少年展力」活動中接受表揚，並獲企業頒贈1萬元獎助學金、全套運動服飾、鞋子、光學檯燈及背包。
鄒皓冀從小在桃園長大，兒時回憶裡他與妹妹主要由媽媽扶養長大，爸爸生病過世後，媽媽結識繼父，後來2人因案入獄，他與妹妹改由繼祖母照顧，與下半身癱瘓的繼伯父同住苗栗三灣，繼祖母靠著在餐廳端菜維持家計，將這對兄妹視如己出，鄒皓冀也很懂事，小學開始就會幫忙照顧繼伯父，毫無怨尤。
鄒皓冀的臉上總是帶著笑容，個性活潑、心思細膩，比起同年齡的男孩，他顯得溫暖又貼心，他知道繼祖母身體不好，所以自願擔起照顧繼伯父責任，不論是餵飯、穿鞋、穿衣、施打胰島素，甚至有時需要幫忙灌腸全一手包辦。
鄒皓冀很感謝繼祖母、繼伯父的養育之恩，直呼「很愛他們」，除了照顧家人之外，他還有1個夢就是成為1名優秀的演員，多才多藝的他會吹奏豎笛、跳流行舞蹈，即將面臨國中會考，他難掩緊張，希望自己能考進演藝學校，一圓他的演藝夢想。
(中時 )
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