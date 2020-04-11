世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在記者會上，意外花3分鐘怒轟台灣對他人身攻擊，更要將問題上升到種族歧視，引起台灣人民反彈。但是，資深媒體人唐湘龍卻力挺譚德塞，直言譚德塞很可憐，反控網軍攻擊屬實，這種出口轉內銷式的操作，台灣玩太多次了，怒批台灣很噁心！

唐湘龍在自身主持的網路節目上表示，譚德塞一定是超弱勢的，他也認為譚德塞滿可憐的。因為身為一個非洲裔，坐在世衛秘書長的位置上，一定感覺非常孤立無援。要是今天是一個美國的公衛專家坐在那個位置上，請問有人敢修理嗎？今天只因為譚德塞非洲裔的背景，大家對其的專業能力本來就半信半疑，再加上修理譚德塞沒有負擔啊！難道你衣索比亞難道要出來搞對抗嗎？不可能！

接著，唐湘龍痛批台灣噁心，因為譚德賽在記者會上稱遭台灣攻擊、種族歧視，且外交部知情，政府也沒劃清界線，甚至發動網路連署的就是台灣。唐直言，台灣也不要否認，因為這樣實在太不禮貌了，當然是台灣幹的！因為這種出口轉內銷式的操作，台灣玩過太多次了，

(中時電子報)