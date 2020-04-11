苗栗外海查獲非法越界陸籍漁船。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署艦隊分署台中海巡隊與中部地區機動海巡隊台北艦11日執行擴大威力掃蕩勤務，於苗栗外埔外30浬、領海基線外16.5浬海域，發現「無船名」越界陸籍漁船，查獲卓姓船長等6人非法行徑，依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》押返台中港隊部碼頭偵辦。

目前正值防疫重點時期，為積極防堵大陸漁船越界作業，艦隊分署10、11日規劃苗栗、台中海域擴大威力掃蕩勤務，結合台中、新竹、中部地區機動海巡隊1艦、5艇、67名海巡人員實施區域聯防專案勤務，全面提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口。

台中海巡隊10022艇與中機隊台北艦本11日上午，於苗栗外埔外30浬發現「無船名」越界陸籍油船，立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該陸船含船長共計6名船員。

台中海巡隊表示，該船10日18時自福建省南日鎮出港，船上全員初步量測體溫均正常，也未於船上發現冷凍豬肉。艦隊分署隨即依《兩岸人民關係條例》第32條及其施行細則第 42 條等規定，將人船帶返台中港偵辦。

由於目前正值嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情升溫之際，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

台中海巡隊指出，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。

(中時 )