瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 14:422020/04/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，瑞德西韋德效果不錯，是對新冠肺炎治療有機會的新藥。(圖擷自疾管署記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新英格蘭醫學雜誌日前發布瑞德西韋德研究，發現新冠肺炎患者使用後效果不錯。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，該篇最新的報導是以恩慈療法提供美國、歐洲的病人使用，看起來效果不錯，即使病人戴著呼吸器，也只有18％的死亡率，重症死亡率則是13%。 張上淳表示，目前台灣已有9個個案進入臨床試驗，效果不錯，有戴著呼吸器的患者脫離呼吸器，中等到重度的病人，也都維持得不錯，是目前為止最有機會的藥物。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #全球 #張上淳 #呼吸器 #瑞德西韋 #藥物 也許您會感興趣 推薦閱讀 不要再稱「武漢肺炎」 01:292020/04/07 論壇廣場 宅經濟發威、呼吸器訂單湧入 凱美3月營收暴增逾七成 15:302020/04/07 財經 年輕男子感染新冠肺炎併發腦膜炎…撿回一命竟「喪失記憶」 19:352020/04/07 國際 日防災相辦公室職員 感染新冠肺炎 19:232020/04/07 國際 新冠肺炎檢測新招 一滴血就知有無免疫力 19:412020/04/07 生活 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 特斯拉、富士康相繼投入 呼吸器生產靠這產業拯救？ 18:102020/04/08 財經 範美不用電呼吸器 擦亮MIT招牌 04:102020/04/09 產業．科技 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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