新英格蘭醫學雜誌日前發布瑞德西韋德研究，發現新冠肺炎患者使用後效果不錯。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，該篇最新的報導是以恩慈療法提供美國、歐洲的病人使用，看起來效果不錯，即使病人戴著呼吸器，也只有18％的死亡率，重症死亡率則是13%。

張上淳表示，目前台灣已有9個個案進入臨床試驗，效果不錯，有戴著呼吸器的患者脫離呼吸器，中等到重度的病人，也都維持得不錯，是目前為止最有機會的藥物。

(中時 )