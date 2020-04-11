金門浯島香蓮廟今（11）日捐贈1輛復康巴士，加入縣府關懷長者與照顧弱勢的行列。（李金生攝）

坐落於金城南門海濱，縣水試所對面的浯島香蓮廟，是金門5座古廟之一，也是極少數主祀註生娘娘，庇佑婦幼平安健康的廟宇。（李金生攝）

主祀註生娘娘的金門浯島香蓮廟今（11）日捐贈1輛復康巴士，加入縣府關懷長者與照顧弱勢的行列。楊鎮浯縣長感謝宗教團體熱心公益的義舉，也祈盼地方守護神庇佑鄉親安度疫情難關。

坐落於金城南門海濱，縣水試所對面的浯島香蓮廟，是金門5座古廟之一，也是極少數主祀註生娘娘，庇佑婦幼平安健康的廟宇，平日香火鼎盛，也常有旅外鄉親專程前往膜拜還願。

坐落於金城南門海濱，縣水試所對面的浯島香蓮廟，是金門5座古廟之一，也是極少數主祀註生娘娘，庇佑婦幼平安健康的廟宇，平日香火鼎盛，也常有旅外鄉親專程前往膜拜還願。（李金生攝）

廟方管委會本著註生娘娘慈愛的精神，以及取之社會用之社會的理念，提議配合農曆3月20日慶典活動，捐贈復康巴士照顧長者和身障鄉親，獲得善男信女的熱烈回響，促成這樁美事。

楊鎮浯縣長今率同社會處長董燊、民政處長陳世保偕金城鎮長李誠智等人，與浯島香蓮廟管委會主委楊耀芸、總幹事洪志榮及委員代表出席捐贈儀式，並代表縣府回贈廟方「恩澤浯島」感謝牌和感謝狀。

楊鎮浯縣長敬獻爐金，感謝註生娘娘慈愛保佑鄉親。（李金生攝）

董燊處長表示，金門身心障礙人口有5852人，去年度使用復康巴士高達1萬751人次，這輛新車加入服務陣容，未來可增加載客服務量，提供身心障礙朋友就醫、復健更多的便利。

(中時 )