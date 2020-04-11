移民署已裁罰類似個案31起。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署11日表示，根據入出國及移民法第58條第3項規定，散布或刊登跨國婚姻媒合廣告，將處10萬元罰鍰，有1名越南外配不清楚狀況，在臉書好心幫自己家鄉鄰居徵婚，結果遭到檢舉、約談，事後確定被開罰10萬，悔不當初。

移民署指出，法令已明令禁止，除合法申請之業者外，任何以廣告傳單、網路等形式，仲介跨國婚姻者，都將處以罰鍰，移民署每3個月定期審查、偵辦這些違規案件。

今年1至3月為止，移民署共接獲類似檢舉40件，其中非法廣告佔32件，2件不罰，另6件就是民眾熱心幫親友牽線，將對方的大致條件po在臉書，要大家幫忙介紹對象，經裁定後都被罰款10萬元。

移民署1年來也已裁罰「好心介紹」的案件共31起，像有1名越配就是介紹同鄉姊妹，在臉書張貼對方的照片、年紀等資料，並貼文：「意者私密，有想結婚的再來、有誠意的再來訊息、想找女朋友可以找我，或朋友想嫁給台灣人，想結婚可以跟我聯絡…。」

當事人到案時十分懊悔，表示覺得台灣生活環境很好，純粹只是好心幫忙親戚、朋友女兒找對象，自己絕對沒有抽取傭金，越配說得非常委溪，但移民官愛莫能助，只能依法開罰。

移民署強調，貼文舉動，已違反入出國及移民法第58條第3項規定，處10萬元罰鍰，不是初犯者，可加重裁罰20萬元罰鍰，勸導民眾不要以身試法，以免荷包大失血。

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(中時 )