《綜藝大集合》安排了「鐵桶大賽」的遊戲，胡瓜自願擔當「大魔王」，理由竟是「其他男藝人太弱了！」勤練健身的他吊在繩子上搖晃時，展現出結實的臂膀，讓藝人來賓驚呼之餘，阿翔也大喊：「瓜哥你有大肌肌！」胡瓜也不負魔王的稱號，使出全力搖擺繩子，成功將挑戰者搖下來，當胡瓜正在享受喝采時，被藝人群發現「胡瓜把自己安排最後一棒」，被大家發現前面搖繩子那麼辛苦，胡瓜根本上來撿現成！胡瓜搞笑說：「真不懂事！怎麼亂破哏！」讓大家笑到彎腰。

胡瓜(中)吊在繩子上搖晃時，展現出結實的臂膀。(民視提供)

董至成還穿著小雞裝出場大玩「小雞啄米去」，董至成的「雞頭」要在胡瓜拿的兩片餅乾蓋中間，配合音樂躲過餅乾蓋打頭，沒想到第一下董至成就被打到暈過去，還在節目中挑戰了健康步道，自稱「強項」的他果然面不改色在塑膠石頭上踩破氣球，但到了「橫向運動」要踩過墊子吊橋，董至成居然在第二步就自己「摔」出場，讓大家哭笑不得，胡瓜甚至給他封號「假摔絕學」再現江湖，也被眾人說這樣的摔法只有董至成做得出來。

董至成配合音樂躲過餅乾蓋打頭。(民視提供)

(中時 )