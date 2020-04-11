國內近期出現數起嗅覺、味覺異常的症狀，衛生單位日前也將其列入通報條件。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經過回溯追蹤，過去一周北區（北北基）共有37人解除隔離，其中有11人出現嗅、味覺異常或喪失的症狀，多數都是兩者同時出現。

張上淳表示，至於何時會恢復正常，以這11人的結果來看，多數人在7到10天就會改善，甚至是恢復，但嚴重者恢復要拖久一點約2、3周，其中有2人直到出院3周仍沒恢復，目前持續追蹤中。

(中時 )