嗅、味覺異常多久恢復？ 張上淳： 有2人出院3周都沒恢復 14:542020/04/11 中時 林周義 、中時電子報、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 回溯解隔離的個案發現北區37人中有11人出現嗅、味覺異常，張上淳表示，根據調查發現多數人在7至10天會改善甚至恢復，但仍有2人直到出院都不曾恢復。（圖／中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內近期出現數起嗅覺、味覺異常的症狀，衛生單位日前也將其列入通報條件。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經過回溯追蹤，過去一周北區（北北基）共有37人解除隔離，其中有11人出現嗅、味覺異常或喪失的症狀，多數都是兩者同時出現。 張上淳表示，至於何時會恢復正常，以這11人的結果來看，多數人在7到10天就會改善，甚至是恢復，但嚴重者恢復要拖久一點約2、3周，其中有2人直到出院3周仍沒恢復，目前持續追蹤中。 (中時 ) #喪失嗅覺 #味覺異常 #多久恢復 #張上淳 #北區 #新冠肺炎 #指揮中心 #通報條件 也許您會感興趣 推薦閱讀 150萬人次遊11景點 須自主管理 01:302020/04/07 生活新聞 《業績-其他電子》鴻海Q1營收近11季低點 守住9千億關卡 07:452020/04/07 財經 台東台11線上驚見稀有動物「食蟹獴」 警方協助安置 16:212020/04/07 社會 無法判別學生是否如實填寫 11景點調查形同虛設 16:502020/04/07 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 08:082020/04/08 生活 建築園冶獎 雲林獲11座獎項 04:102020/04/09 地方新聞 《業績-電腦設備》事欣科Q1營收近11季低點 Q2拚逆風前行 07:442020/04/09 財經 騰訊、優酷等11家影音網站被約談要求整改 18:562020/04/09 財經 楓林網才GG…再爆優酷、bilibili等11影音網站被約談！ 20:152020/04/09 娛樂 涉增設收費項目等問題 陸11家影視平台 被要求整改 04:092020/04/10 全球財經 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 今增3確診 都是境外移入 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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