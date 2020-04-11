大樹舊鐵橋附近發現浮屍 警方展開調查 15:332020/04/11 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市大樹區舊鐵橋附近11日下午發現1具浮屍，仁武警方展開調查。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大樹區舊鐵橋附近11日下午發現1具浮屍，警方表示，初步判定，這是1具中年男子的遺體，無外傷，無他殺嫌疑。仁武警方已經展開調查。 (旺報 ) #警方 #浮屍 #大樹 #鐵橋 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠園道動工 打造高雄新核心 01:312020/04/07 地方新聞 Wecare高雄貼文罵市府換UBike 網友留言歪樓了 14:032020/04/07 政治 總統府旁豪宅美籍男開賭德撲 警逮17人 16:032020/04/07 社會 民進黨團退出程序委員會 高市議會仍延會 16:292020/04/07 政治 高市選委會宣布 罷韓二階連署過關 18:022020/04/07 政治 韓國瑜放大絕 陳致中：不能小看這一招 23:452020/04/07 政治 救農民 企業購千箱鳳梨做愛心 04:102020/04/08 地方新聞 獨》爆冷門！國民黨黃復興黨部主委 江啟臣敲定臧幼俠接任 13:382020/04/08 政治 義賣韓公仔 市民捐37萬助滿天星計畫 12:142020/04/09 政治 日商三井發展高雄大型商業設施 比照台中投資規模 18:472020/04/09 財經 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 酒店防疫說關就關 大學教授秒收「熟客簡訊」：妹子包送到府 - 社會 挫勒等！北市酒店女公關確診 中央要追「框出場」、「性交易」男客名單 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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