第3波類包機規則照舊 發燒者不能登機 15:032020/04/11 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第3波類包機由海基會進行中，而登機者的身體狀況掌控仍如以往，發燒者不能登機。（軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海基會日前宣布，隨著武漢解封，已洽請華航指定兩架次由上海飛桃園航班，提供滯留湖北的國人搭乘返家。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，類包機正由海基會進行中，而機上登機人的身體狀況掌控仍如以往，發燒者不能登機，其他身體狀況也會再做相應的適當安排。 (中時 ) #第三波類包機 #發燒不能登機 #海基會 #身體狀況 #規則照舊 也許您會感興趣 推薦閱讀 日藝人二度發燒照常錄影 篩檢後確診引恐慌 09:332020/04/07 娛樂 武漢解封不放心 陳時中：要再觀察 14:532020/04/08 生活 日集英社疑有員工感染 少年漫畫編輯部暫時停工 17:142020/04/08 國際 搭機回台 台灣人有分高級、低級？ 蔡正元大嘆 18:362020/04/08 政治 同機乘客發燒 台足一哥陳柏良被迫隔離 21:222020/04/08 體育 發燒者可進股東會挨批 新股東會防疫指引兩招應對 18:472020/04/09 財經 股東會防疫指引 祭兩招 04:092020/04/10 金融．稅務 防疫升級 股東會發燒者強力勸回 04:102020/04/10 財經焦點 海基會洽華航協助再指定上海兩航班供滯留湖北國人返家 23:172020/04/10 兩岸 第4次湖北包機來了 海基會：20、21日上海起飛返台 23:142020/04/10 生活 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 今增3確診 都是境外移入 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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