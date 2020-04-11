海基會日前宣布，隨著武漢解封，已洽請華航指定兩架次由上海飛桃園航班，提供滯留湖北的國人搭乘返家。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，類包機正由海基會進行中，而機上登機人的身體狀況掌控仍如以往，發燒者不能登機，其他身體狀況也會再做相應的適當安排。

(中時 )