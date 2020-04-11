知名網紅四叉貓現身擔任「數位貂蟬」提問人。（趙婉淳攝）

國民黨今天舉行數位行銷科技長決選。（趙婉淳攝）

國民黨今天舉行「數位行銷長」決選，7位候選人到場，1位採視訊面試，另2位放棄資格。雖然知名網紅四叉貓在初選中被刷掉，但今天應主辦單位邀約擔任「數位貂蟬」提問人，並準備艱澀提問來為難參賽者。江啟臣致詞時說，「數位」諸葛亮可以有「很多位」，期盼數位行銷長協助國民黨重新設計。

江啟臣日前扮成「數位諸葛亮」對外海選「數位行銷長」一職，他下午到場致詞時，特地向103位報名者致謝，稱讚大家都是箇中好手，但名額實在有限，不過「數位」諸葛亮可以有「很多位」，未來除了仰賴數位行銷長，協助網路行銷協助國民黨重新設計外，更需要外界好友給予指教。

雖未進入決選名單，但以提問人之姿現身會場的知名網紅四叉貓，雖覺得有點可惜，但他相信未來還是有機會和國民黨合作，能體諒國民黨有內部考量，他今天也準備10道艱難問題來為難參賽者。

談及對國民黨網路行銷的建議，四叉貓直言，國民黨很喜歡照抄敵對政黨，跟在別人後頭無法超越對手，他認為去年素人挺韓直播主在網路都有可觀聲量，這是國民黨強勢之處，先把這個部分做好再做其他改變。

Dcard創辦人簡勤佑說，國民黨在網路上的力量明顯落後，自認為是當代年輕人中最懂網路社群「國民黨全部都可以加強」，影片長度可縮減，圖片與影片設計可更符合手機閱覽，「報名參加就是挑戰，沒有挑戰幹嘛來」。

國民黨文傳會主委王育敏說，希望借重數位行銷科技長，加速國民黨網路行銷與數位化的進程，期盼候選人具體指出藍圖策略，帶領國民黨突破困境。

今天到場的人候選人有懷舊文史達人、知名收藏作家張哲生、Dcard創辦人簡勤佑、門薩學會成員張百堂、曾任緯來電視台行銷總監張之謙、遊戲思維負責人楊立潔、知名行銷人，多家電商諮詢顧問李建勳、產業分析師賈維琳等7人，其中社群行銷總監蔡佳穎採視訊面試，而軟體公司負責人深海、網路行銷公司創辦人王志偉則放棄參賽資格。

國民黨11日舉行「數位行銷科技長」決選，被黨主席江啟臣邀請，擔任提問人的網紅四叉貓（左）給予回饋與建議，表示國民黨喜歡在敵對政黨有什麼就抄什麼、學什麼，若永遠追在別人後面，當然贏不過對手。（張鎧乙攝）

國民黨11日舉行「數位行銷科技長」決選，黨主席江啟臣（如圖）致詞時表示，感謝103位投遞履歷的參賽者，雖然名額只有一位，但國民黨是徵選「數位」諸葛亮，黨除了徵求數位行銷科技長外，也需要外界的幫忙與指導，協助國民黨重新設計，在網路化的時代讓黨再次獲得民眾認同。（張鎧乙攝）

國民黨11日舉行「數位行銷科技長」決選，進入最後資格的10位人選包含Dcard 創辦人簡勤佑（左起）、緯來電視台前行銷總監張之謙、產業分析師賈維琳與懷舊文史達人張哲生等人。（張鎧乙攝）

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