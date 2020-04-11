國民黨今天舉行「數位行銷長」決選，7位候選人到場，1位採視訊面試，另2位放棄資格。雖然知名網紅四叉貓在初選中被刷掉，但今天應主辦單位邀約擔任「數位貂蟬」提問人，並準備艱澀提問來為難參賽者。江啟臣致詞時說，「數位」諸葛亮可以有「很多位」，期盼數位行銷長協助國民黨重新設計。
江啟臣日前扮成「數位諸葛亮」對外海選「數位行銷長」一職，他下午到場致詞時，特地向103位報名者致謝，稱讚大家都是箇中好手，但名額實在有限，不過「數位」諸葛亮可以有「很多位」，未來除了仰賴數位行銷長，協助網路行銷協助國民黨重新設計外，更需要外界好友給予指教。
雖未進入決選名單，但以提問人之姿現身會場的知名網紅四叉貓，雖覺得有點可惜，但他相信未來還是有機會和國民黨合作，能體諒國民黨有內部考量，他今天也準備10道艱難問題來為難參賽者。
談及對國民黨網路行銷的建議，四叉貓直言，國民黨很喜歡照抄敵對政黨，跟在別人後頭無法超越對手，他認為去年素人挺韓直播主在網路都有可觀聲量，這是國民黨強勢之處，先把這個部分做好再做其他改變。
Dcard創辦人簡勤佑說，國民黨在網路上的力量明顯落後，自認為是當代年輕人中最懂網路社群「國民黨全部都可以加強」，影片長度可縮減，圖片與影片設計可更符合手機閱覽，「報名參加就是挑戰，沒有挑戰幹嘛來」。
國民黨文傳會主委王育敏說，希望借重數位行銷科技長，加速國民黨網路行銷與數位化的進程，期盼候選人具體指出藍圖策略，帶領國民黨突破困境。
今天到場的人候選人有懷舊文史達人、知名收藏作家張哲生、Dcard創辦人簡勤佑、門薩學會成員張百堂、曾任緯來電視台行銷總監張之謙、遊戲思維負責人楊立潔、知名行銷人，多家電商諮詢顧問李建勳、產業分析師賈維琳等7人，其中社群行銷總監蔡佳穎採視訊面試，而軟體公司負責人深海、網路行銷公司創辦人王志偉則放棄參賽資格。
(中時 )
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