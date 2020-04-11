北市實名制口罩自動販賣機系統今試辦上線。（譚宇哲攝）

口罩實名制2.0上路後各地藥局湧現排隊人潮，北市府與健保署共同推動實名制口罩自動販賣機系統，11日在台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、健保署長李伯璋等人見證下試辦上線，12日起民眾可至信義區健康服務中心的3台口罩販賣機，憑健保卡及行動支付，1分鐘內就可購買完成。

柯文哲、陳時中、李伯璋11日上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會，現場體驗使用健保卡、悠遊卡購買口罩，柯文哲表示，口罩販賣機目前在信義區健康服務中心試辦，後續會做壓力測試，確保資安及販賣數量狀況，視情況擴及北市12個行政區。

柯文哲說，北市資源較多，自動販賣機的數量、系統都已建立，外縣市要使用，不見得有網路系統，所以北市辦完後，還是要拜託中央整合，決定全台販賣機布點；他也建議，如果要減少排隊，可改成28天買18片口罩，北市目前只提供技術，還是由中央做政治決定。

陳時中致詞時表示，以新科技購買口罩，不僅效率變高，也降低人與人接觸風險，感謝北市與中央合作，一起為防疫加油。

北市資訊局表示，口罩販賣機的開放時間為平日早上8點半到晚上6點半；例假日為早上8點半到中午12點整，每日配額數量為成人口罩900份、兒童口罩20份，每份9片，每張健保卡每14天限購1次，販賣機支援Apple Pay、Google Pay、Line Pay及街口支付等4種行動支付，以及悠遊卡和icash2種電子票證。

(中時 )