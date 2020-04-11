傳芬蘭拒收我國捐贈的口罩，外交部政務次長謝武樵表示，芬蘭政府已公開說明防疫物資可透過採購方式籌備，因此我國並沒有將芬蘭納入第二批防疫物資名單中。
然而有部分芬蘭議員表示希望接受台灣口罩等防疫物資援助，謝武樵表示芬蘭內部應先形成共識在討論如何處理。
外交部政務次長謝武樵指出，國際人道援贈的首要原則就是不影響國內防疫，若芬蘭政府透過管道請求物資贈援，那外交部就會和當地政府溝同並協助。
(中時 )
傳芬蘭拒收我國捐贈的口罩，外交部政務次長謝武樵表示，芬蘭政府已公開說明防疫物資可透過採購方式籌備，因此我國並沒有將芬蘭納入第二批防疫物資名單中。
然而有部分芬蘭議員表示希望接受台灣口罩等防疫物資援助，謝武樵表示芬蘭內部應先形成共識在討論如何處理。
外交部政務次長謝武樵指出，國際人道援贈的首要原則就是不影響國內防疫，若芬蘭政府透過管道請求物資贈援，那外交部就會和當地政府溝同並協助。
(中時 )
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