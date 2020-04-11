新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院日前提出紓困振興條例修正草案，送進立法院審查，立法院長游錫堃預計13日召開朝野協商，最快14日完成三讀。緊接著行政院將提出追加特別預算1500億元，對此，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，特別院算追加15000億預算案大致完成，若立法院14日通過特別條例修正案，並經由總統發布，16日行政院會預計會通過追加特別預算案送立院審議，一旦立法院通過，各部會將會立刻執行相關計畫，現階段以紓困優先。

行政院追加1500億紓困振興特別預算案，據悉已經大致底定，預計最快16日在行政院會提出並通過，送進立法院審議，前提是立院須先在14日通過特別條例修正案，並由總統發布實施。

Kolas表示，追加紓困振興特別預算案，一定要先等特別條例修正案通過後才會提出，前置作業部分行政院大致完成，就等立法院通過特別條例修正案的時間點，為讓紓困方案盡早執行，當然希望追加預算案越快通過越好。

Kolas說，追加特別預算主要用於紓困跟振興，除針對已有的紓困產業加碼，並擴大紓困範圍跟對象，提供更多貸款額度，讓更多中小企業可以應急，落實蘇院長所講的紓困要雨露均霑。

針對有立委主張行政院先提出首波紓困成效檢討，Kolas說，龔政委昨天記者會有提到，紓困貸款額度已超過400億元，紓困在前，振興在後，現在龔政委上班日每天都開記者會報告相關進度，落實資訊公開透明，委員們若有要求書面資料，相關部會都會準備資料，配合立法院監督。

(中時 )