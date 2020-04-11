東京奧運延後整整1年，美國體操女王拜爾斯(Simone Biles)受到很大的打擊，她在新冠疫情時仍有辦法加緊訓練，直到她接到延賽的消息。拜爾斯對美媒NBC說，「我不知該如何反應，我坐在那裡哭。但我最後明白(延賽)是一個正確的決定。」

明年是23歲的拜爾斯最後一次參加奧運，她其實只參加過2016年里約奧運就累積了4金1銅，在團體、個人全能、跳馬、地板都是衛冕者。拜爾斯自認多練1年對身體影響很小，但是心理層面會受到極大的煎熬。

美國體操隊因為縱容淫魔隊醫納薩(Larry Nassar)而臭名遠揚，納薩傷害體操隊超過140位女子、也有少男選手受害。原本今年夏季，拜爾斯就能永遠揮別體操隊，現在她必須在體操隊多訓練1年。

上個月美國體操隊推文祝賀拜爾斯生日，然後她冷回：「所以能請你們幫我獨立調查一下納薩嗎？」納薩2016年底被FBI逮捕是因為持有兒童色情片(聯邦罪)，換言之他是為別的案件被抓而不是美國體操隊舉發。

拜爾斯至今仍無法原諒體操隊，她告訴《華盛頓郵報》說：「我怕多等1年又會節外生枝，體操隊又會做錯什麼。也許這一年他們該設法彌補。」納薩目前在聯邦監獄坐牢(刑期60年)，即使出獄之後還有州監獄的125年刑期。

(中時電子報)