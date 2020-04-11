新竹縣預定以BOO方式興建焚化爐，11日在蓮花路軍用停車場召開公聽會，發言民代和民眾一反倒反對興建焚化爐。環保局因防疫管制進場人數，未能進場民眾在入口處叫囂，縣議員邱靖雅拿麥克風請大家保持安全距離，因未登記發言，一度引發爆衝，民眾質疑她對焚化爐的立場，並指她是不是有拿到好處？
員警強制把情緒憤怒的民眾隔開，竹北分局長謝博賢要求大家坐下，按登記順序發言，邱靖雅也起身對為未登記發言道歉，指她只是希望大家保持安全距離。
邱靖雅在發言時指出，全台現有20多座焚化爐，應該由中央評估是否有再蓋焚化爐的必要性，若中央認為有其他更好方式能解決垃圾問題，就訂定法規禁止興建焚化爐。她強調，絕對沒有拿錢替誰辦事，若有人再這說她一定提告。
竹北市代蔡蕥鍹及當地里民先在公聽會場外拉「鳳岡不吸毒，不蓋焚化爐」抗議布條，蔡指環保局在疫情期間舉辦公聽會，讓民眾增加染病風險，直批「鴨霸政府恐淪防疫破口」！
在公聽會首先發言的大義里長曾台安，指若有民眾因參加公聽會染病，可申請國賠，要求環保局代理局長羅仕臣簽下承諾書，羅不為所動，也引發民眾一陣鼓譟。
發言民代和民眾一面倒反對興建焚化爐，認為BOO廠商可能焚燒事業廢棄物，導致空氣及水源汙染，同時並未說明焚化爐歲修、底渣及飛灰如何處理，縣議員張咖源質疑這場公聽會，大家只是來配合演戲，開完後縣府5月就要「硬幹」！
羅仕臣指出，廢棄物清理法規定事業廢棄物需依照特性送至專門處理廠處理，焚化爐產生的底渣和飛灰也會送專業處理廠，民眾在公聽會民眾提出的意見會做為參考，並公開在環保局網站，後續還有環評及健康風險評估。
(中時 )
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