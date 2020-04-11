台灣之光！台灣金屬樂團「FUTURE AFTER A SECOND」靠著專輯《OFiN》入圍第18屆全美獨立音樂獎，包括「最佳金屬單曲」、「最佳專輯封面設計」以及「最佳短片導演」。第一次入圍國際獎項，該團吉他手Nicky開心表示，這可能是一輩子只有一次的機會，一次入圍三項真的很難能可貴。

雖然礙於肺炎疫情樂團無法到美國紐約參加盛會，「但是這個肯定不只是對樂團本身有很大鼓舞的能量，是讓台灣更多的樂團可以在國際的場合上出現，台灣國家隊的防疫能力獲得世界的讚揚樂團也有辦法獲得國際性的認可。」吉他手Nicky說：「在台灣有很多樂團前輩做了很好的示範，比如血肉果汁機、閃靈等等讓我們去追尋去提問，然而台灣的國際性音樂節像是山海屯搖滾祭等等，都相當受到國際間的好評。」

台灣金屬樂團「FUTURE AFTER A SECOND」靠著專輯《OFiN》入圍第18屆全美獨立音樂獎。（圖／FUTURE AFTER A SECOND提供）

另外獲得兩項入圍的導演邵安澤表示，「我們一起在很短的時間內完成這個困難的作品，在台灣玩金屬團真的很不容易，很難找到舞台，感謝FUTURE AFTER A SECOND將這首主打歌交在我手上，讓我自由發揮創作，用動畫的方式完成實拍做不到的想像，也讓我講出想講的故事與概念，非常感謝動畫師Jonni跟陳曉婷，以及實拍的劇組人員們，希望不論是創作音樂還是影像的大家，可以繼續努力，讓世界知道台灣是很厲害的國家。」

該團以單曲〈Invert〉入圍了最佳金屬單曲及最佳短片導演，團員表示，整首歌在聽覺上除了創新的Djent編曲手法，更加入許多科技以及RAP CORE的元素，由葛萊美提名的混音師操刀製作，整首歌強而有力的編曲，歌詞主要闡述台灣人所面臨到的國際環境與政治問題，正象徵著樂團對台灣人所呼喊的聲音。

樂團入圍包括「最佳金屬單曲」、「最佳專輯封面設計」以及「最佳短片導演」獎項。（圖／FUTURE AFTER A SECOND提供）

而《OFiN》專輯封面設計由多次獲得國際獎項肯定的布雷克擔綱設計，主要以古文明融合現代科技闡釋〈無明〉的概念，在專輯封面設計以及專輯包裝設計，可以看出許多隱藏的巧思以及科技的結構。這是布雷克連兩年入圍全美獨立音樂獎項，去年更一舉摘下獎座，這次再度入圍，獲獎的呼聲也相當高。

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(中時電子報)