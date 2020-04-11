廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞日前在記者會上點名台灣網友，稱遭台網友種族歧視、人身攻擊，引來YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資，計畫在《紐約時報》登廣告反擊。對此，知名部落客「廣告小妹」今(11日)稍早直言：「又是登廣告。聶永真除了這招沒別招了是不是」。

廣告小妹表示，站在操作角度，她認為此舉策略偏了，最後造成的結果可能只會「打水漂」，因為現在疫情為重，全球讀者可能只在乎疫情何時結束，不在乎誰和誰吵架，花大錢登報的結果，最後可能只會得到民眾一秒的關注，「喔」的一聲就翻頁，也不明白台灣因為SARS才知道超前部署，判斷力比WHO好。

對於這次政府的行銷宣傳，廣告小妹認為先前那兩句「Taiwan can help. Taiwan is helping.」方向正確，告訴全世界台灣除了口罩，能幫忙的還有很多，她也指出聶永真過去做英文廣告有通病，「只重畫面震攝感與簡約設計，文字傳遞卻不講究訊息傳遞及用詞精準」。

最後，廣告小妹說，自己是《紐時》黑粉，除了這家媒體外，更推薦《華爾街日報》或《華盛頓郵報》，若要登紙本報紙必須研究一下訂閱者，《紐時》和《華爾街日報》的訂戶學歷和收入都高過平均值，這些人防疫期間不是離開家中躲疫情就是回老家，不見得會收得到報紙，讓廣告小妹忍不住虧：「聶永真團隊到底是哪些小呆瓜啊，484 都沒在思考執行面。」

對此，網友說：「因為文青心中聖殿就是紐時」、「我覺得捐給義大利神父，效果還比較好」、「好奇美國看報紙的人有多少？」、「妳不是台灣人所以不會懂」、「看了那篇就在想到底誰會一早起床頭版看長篇小說啦」、「我也覺得買廣告在人家重災區不是好主意」、「大家似乎都只把焦點放在『誰看報紙廣告』，但實際上應是藉由登廣告展現「台灣人集資團結向世界發聲」這件事，希望能藉此引起更多廣泛的報導與討論」，廣告小妹再回：「就廣告部分而言，本意是『台灣人集資團結向世界發聲』，經過訊息傳遞後，讀者端可能會解讀成『台灣這麼有錢下紐時廣告還會被 WHO 欺負？』。這就是為什麼傳遞過程很重要啊」。

(中時電子報)