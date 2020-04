廣告小妹發文。(圖/翻攝自凡槿(廣告小妹)臉書)

世界衛生組織(WHO)幹事長譚德塞日前在記者會上點名台灣網友,稱遭台網友種族歧視、人身攻擊,引來YouTuber阿滴、設計師聶永真等人發起募資,計畫在《紐約時報》登廣告反擊。對此,知名部落客「廣告小妹」今(11日)稍早直言:「又是登廣告。聶永真除了這招沒別招了是不是」。

廣告小妹表示,站在操作角度,她認為此舉策略偏了,最後造成的結果可能只會「打水漂」,因為現在疫情為重,全球讀者可能只在乎疫情何時結束,不在乎誰和誰吵架,花大錢登報的結果,最後可能只會得到民眾一秒的關注,「喔」的一聲就翻頁,也不明白台灣因為SARS才知道超前部署,判斷力比WHO好。

對於這次政府的行銷宣傳,廣告小妹認為先前那兩句「Taiwan can help. Taiwan is helping.」方向正確,告訴全世界台灣除了口罩,能幫忙的還有很多,她也指出聶永真過去做英文廣告有通病,「只重畫面震攝感與簡約設計,文字傳遞卻不講究訊息傳遞及用詞精準」。

最後,廣告小妹說,自己是《紐時》黑粉,除了這家媒體外,更推薦《華爾街日報》或《華盛頓郵報》,若要登紙本報紙必須研究一下訂閱者,《紐時》和《華爾街日報》的訂戶學歷和收入都高過平均值,這些人防疫期間不是離開家中躲疫情就是回老家,不見得會收得到報紙,讓廣告小妹忍不住虧:「聶永真團隊到底是哪些小呆瓜啊,484 都沒在思考執行面。」

對此,網友說:「因為文青心中聖殿就是紐時」、「我覺得捐給義大利神父,效果還比較好」、「好奇美國看報紙的人有多少?」、「妳不是台灣人所以不會懂」、「看了那篇就在想到底誰會一早起床頭版看長篇小說啦」、「我也覺得買廣告在人家重災區不是好主意」、「大家似乎都只把焦點放在『誰看報紙廣告』,但實際上應是藉由登廣告展現「台灣人集資團結向世界發聲」這件事,希望能藉此引起更多廣泛的報導與討論」,廣告小妹再回:「就廣告部分而言,本意是『台灣人集資團結向世界發聲』,經過訊息傳遞後,讀者端可能會解讀成『台灣這麼有錢下紐時廣告還會被 WHO 欺負?』。這就是為什麼傳遞過程很重要啊」。

(中時電子報)